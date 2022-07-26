الدفاع الروسية: استهداف 8 مراكز قيادة أوكرانية والقضاء على أكثر من 40 مرتزقاً أجنبياً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت 8 مراكز قيادة لقوات كييف وقضت على أكثر من 40 مرتزقاً أجنبياً معظمهم من البولنديين بضربة صاروخية عالية الدقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف في إحاطة صحفية اليوم: إنه تم استهداف نقطة انتشار مؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي في منطقة قرية كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية بضربة عالية الدقة أطلقت من الجو ما أدى إلى مقتل أكثر من 40 مرتزقاً معظمهم بولنديون.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه نتيجة لضربات الأسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية الروسية في منطقة نيكولاييف تمت تصفية كتيبة المدفعية من لواء المشاة الميكانيكي رقم 59 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بينما تجاوزت الخسائر في الأفراد والأسلحة 70 بالمئة من قوة الكتيبة.

وبين أن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الفضائية الجوية الروسية قصف مواقع قتالية لكتيبة اللواء الآلي رقم 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية زايتسيفا بجمهورية دونيتسك الشعبية ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 قومياً أوكرانياً متطرفاً بينما تم تدمير مستودع الذخيرة.

وأوضح كوناشينكوف أن الطيران العملياتى والتكتيكى والجيش وقوات الصواريخ والمدفعية استهدفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية8 مراكز قيادة بما في ذلك وحدات من اللواء الميكانيكي الرابع عشر في منطقة سول بجمهورية دونيتسك الشعبية ولواءي الهجوم الجوي 28 و79 في منطقة نيكولاييف إضافة إلى لواء المشارة رقم 61 في منطقة نيكولاييف بالقرب من قرية بوليغون.

وأشار إلى أنه تم تدمير قاذفة نظام الصواريخ المضادة للطائرات (أوسا آ ك م) في حي بيريزنيغوفاتويه بمنطقة نيكولاييف ومحطة رادار مضادة للقاذفات مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة ياغودونويه بجمهورية دونيتسك الشعبية و8 مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم إجمالاً تدمير 260 طائرة و144 مروحية و1613 مسيرة و358 نظام صواريخ مضادة للطائرات و4162 دبابة وغيرها من المركبات المصفحة الأخرى و763 منظومة راجمات صواريخ و3201 وحدة مدفعية ميدان وهاون إضافة إلى 4481 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.

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