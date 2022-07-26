مجلس مدينة حمص: تجميل شارع الدبلان بأصص نباتية معلقة

حمص-سانا

نفذ مجلس مدينة حمص المرحلة الأولى من أعمال تزيين بالتعاون مع الفعاليات التجارية بهدف تجميل وتحسين شوارع المدينة.

وأوضحت مديرة جمالية المدينة بالمجلس المهندسة إناس بايقلي لمراسلة سانا أن تركيب أصص نباتية معلقة نفذ بعد دراسة إمكانية تجميل الشارع فنياً بالتعاون مع الفعاليات التجارية فيه بشكل يحقق لمسة خاصة للمدينة تظهر تميزها كمدينة عريقة تاريخيا.

وأضافت بايقلي إنه تم تشكيل لجان أبنية في مركز المدينة ما ينعكس إيجابا على تحسين الأبنية وبالتالي تحسين مركز المدينة لافتة إلى أنه تم الاستفادة من مشاريع التخرج لطلاب الهندسة المعمارية والفعاليات الثقافية حيث سيتم تنفيذ عمل مشترك بالاستفادة من المواهب الشابة لتجميل المدينة.

وبينت بايقلي أن المديرية تعمل على إعادة دراسة تناسق واجهات الأبنية في الشارع الواحد ومحاور الطرق الرئيسية والمشاة والساحات العامة حيث تم وضع رؤية لعمل المديرية لتجميل المدينة وفق الامكانات المتاحة تشمل تجميل وتحسين شوارعها الرئيسية ومدخل السوق المسقوف إضافة إلى تجميل واجهات الجهات العامة ولا سيما المتواجدة في مركز المدينة إضافة إلى تحسين وتجميل مداخل المدينة الشمالي والجنوبي والغربي.

رشا المحرز

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