إخماد حريق في أحد المنازل بحي الكاشف بدرعا

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا اليوم حريقا في أحد المنازل بحي الكاشف بالمدينة.

وبين قائد فوج الإطفاء العقيد محمد محاميد لمراسلة سانا أن عناصر الفوج أخمدوا حريقاً في أحد المنازل سببه ماس كهربائي ناجم عن ذوبان شرطان الكهرباء الخاصة بالمكيف موضحاً أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ودعا محاميد المواطنين لتفقد التمديدات الكهربائية بشكل دوري وإطفاء كل الأجهزة الكهربائية بعد الانتهاء من استعمالها وقبل مغادرة المنزل.

وكان فوج إطفاء درعا أخمد حريقاً في أحد خزانات الزيت أثناء عملية تحضير مادة الزفت في مجبل مديرية الخدمات الفنية يوم الجمعة الفائت نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وحرارة الزيت نفسه في المجبل.

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