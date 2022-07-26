هيئة الصادرات تحدد موعد الدورة الرابعة من برنامج دبلوم التصدير الاحترافي

دمشق-سانا

أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أن الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي المتخصص دبلوم التصدير الاحترافي ستبدأ في 21-8-2022 وتستمر حتى 21-11-2022.

ودعت الهيئة الراغبين باتباع الدورة من أصحاب الفعاليات الاقتصادية والصناعية والشركات والمؤسسات العاملة في مجال التصدير إلى مراجعة مبنى الهيئة الكائن في حي المهاجرين خورشيد أول.

وأوضح مدير الهيئة ثائر فياض في تصريح لمراسلة سانا أن الدورة الرابعة من البرنامج التدريبي المتخصص ستكون استكمالاً للدورات التي نفذت خلال العام السابق في إطار سياسة تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات والمنشآت الصناعية على إدارة العملية التصديرية وفق أسلوب ممنهج وبطريقة احترافية علمية والدخول والمنافسة في الأسواق العالمية.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أطلقت في العاشر من حزيران الماضي البرنامج التدريبي المتخصص والذي يعتمد على محاور تدريبية في استراتيجيات التسويق الدولي والتصدير وآليات التسعير والتسديد وسياسات المنتجات والمواصفات والجودة والترويج سواء على مستوى الإعلان أو المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية أو بما يتعلق بالعلاقات العامة إضافة إلى التعريف بالقوانين الناظمة لعملية التصدير في سورية والدول المجاورة والتخليص الجمركي وقواعد المنشأ وذلك من خلال إشراف مختصين بعلم الإدارة والاقتصاد والقانون.

منار ديب

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