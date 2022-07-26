ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 12 بالمئة

موسكو-سانا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا في تعاملات اليوم بأكثر من 12 بالمئة إلى مستوى 1890 دولاراً لكل ألف متر مكعب.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم جاء الارتفاع بعد أن أعلنت غازبروم الروسية أمس أنها ستوقف شغيل توربين سيمنس في خط السيل الشمالي1 وهو أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وأشارت الشركة إلى أن انخفاض حجم ضخ الغاز عبر خط أنابيب الغاز السيل الشمالي 1 سيكون بمقدار 33 مليون متر مكعب يومياً أي ما يصل إلى 20 بالمئة من السعة الاسمية للخط.

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