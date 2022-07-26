ثلاثة قتلى في إطلاق نار غرب كندا

أوتاوا-سانا

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران في إطلاق نار بمقاطعة بريتيش كولومبيا أقصى غرب كندا.

ونقلت رويترز عن الشرطة الكندية قولها إن إطلاق النار وقع في مدينة لانغلي حيث أطلق مسلح أعيرة نارية فقتل شخصان وأصاب اثنان آخران أحدهما امرأة قبل أن يقوم عناصر الشرطة بقتله مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ما إذا كان المسلح نفذ الجريمة بمفرده.

ولم تتضح حتى الآن الدوافع وراء حادثة إطلاق النار فيما أعلنت الشرطة حالة تأهب في لانغلي وطالبت السكان بالحذر.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى وقوع سلسلة من عمليات إطلاق النار في المدينة ووقوع عدد من الضحايا دون ذكر تفاصيل أخرى.

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