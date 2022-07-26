مجلس الأمن يدين العدوان التركي على محافظة دهوك العراقية

نيويورك-سانا

أدان مجلس الأمن الدولي اليوم بشدة عدوان النظام التركي على محافظة دهوك الأربعاء الماضي شمال العراق والذي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 23 آخرين بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مجلس الأمن قوله في بيان اليوم أنه “يدين بشدة الهجوم على محافظة دهوك كما أنه يجدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه”.

وأضاف المجلس في بيانه.. كما ندعم السلطات العراقية في التحقيقات بشأن الهجوم ونحث جميع دول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية لدعم التحقيقات.

وكان مجلس الأمن الدولي حدد يوم غد موعداً لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي على محافظة دهوك.

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