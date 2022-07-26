اختتام فعاليات الدورة الثالثة لمعرض (سيربيترو 2022)

دمشق-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة الثالثة من معرض سورية الدولي للبترول والغاز والطاقة (سيربيترو 2022) الذي نظمته على أرض مدينة المعارض بدمشق ولمدة أربعة أيام مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة النفط والثروة المعدنية.

وفي تصريح للإعلاميين بختام الفعاليات أوضح خلف مشهداني مدير عام المجموعة أن المعرض شهد إقبالاً نوعياً من قبل أصحاب الاختصاص والزوار المهتمين من خارج سورية ولا سيما من إيران وروسيا وإيطاليا والأردن والكويت والعراق وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ونيجيريا إضافة إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات وتم التحضير لاتفاقيات أخرى سيتم العمل عليها ومتابعتها بعد المعرض حيث أن العقود الخاصة بقطاع النفط والطاقة والغاز عقود كبيرة لا يتم التفاهم عليها خلال ساعات معينة وهي تحتاج إلى وقت كبير حيث تم وضع الخطوط والعناوين الرئيسية وسيتم العمل عليها بعد المعرض.

ونوه مشهداني بالمحاضرات العلمية التي رافقت المعرض والتي ركزت على الصناعات النفطية والبتروكيميائية وكذلك الاجتماعات الثنائية التي تم تنسيقها بالتعاون مع المجموعة المنظمة للمعرض مشيراً إلى أن المعرض الافتراضي الذي رافق معرض (سيربيترو 2022) سيستمر لمدة شهر بعد الختام ويمكن للراغبين الدخول إلى الرابط الإلكتروني المخصص والتجول في كل الأجنحة والحصول على معلومات كل شركة وأرقام التواصل وإجراء مكالمة فيديو بشكل مباشر مع المعنيين.

واستقبل جناح (فرصة عمل) وفق مشهداني الراغبين والباحثين عن فرصة عمل في القطاع النفطي وسيتم مساعدتهم من قبل فريق عمل المجموعة وذلك بالتنسيق مع الشركات والجهات المشاركة مشيراً إلى أن عدداً كثيراً من الشركات أعرب عن رغبته بالمشاركة في الدورة القادمة من المعرض نتيجة الفائدة التي حققها.

وكانت فعاليات المعرض انطلقت في الثاني والعشرين من شهر تموز الجاري بمشاركة أكثر من 60 شركة محلية ودولية متخصصة في الصناعات النفطية وعمليات التنقيب والدراسات والاستشارات وترافقت مع تأمين نقل مجاني للزائرين على مدار الساعة.

هيلانه الهندي

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