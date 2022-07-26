الراحل تميم قاسمو.. الأيقونة الفكرية لتراث مدينة حلب

حلب-سانا

نظمت جمعية العاديات بحلب اليوم حفل تأبين لرئيس الجمعية الأسبق المهندس تميم قاسمو تضمن فيلماً وثائقياً عن حياة الفقيد المهنية وإنجازاته في العديد من المجالات وبصمته الفريدة في مجال التوثيق للتراث والتاريخ العريق لمدينة حلب.

وتحدث رئيس جمعية العاديات خير الدين الرفاعي في تصريح لمراسلة سانا عن أهمية دور الراحل قاسمو وعطاءاته في إعادة إحياء تراث مدينة حلب وجهوده المبذولة في توثيق تراث هذه المدينة الحضاري.

وأشار عضو مجلس إدارة جمعية العاديات بشر وفائي أحد الذين عاصروا الفقيد قاسمو وتعاونوا معه في مجال العمل في الجمعية إلى حكمته وبعد نظره في التخطيط للمستقبل فيما يخص عملية التطوير في مجال ترميم المعالم التراثية بحلب لكونه مهندساً مختصاً في هذا المجال.

وأوضح ابن الفقيد أحمد قاسمو أن والده كان شديد التعلق بمدينته حلب وتراثها وكان حريصاً على توثيق هذا التراث وتسليط الضوء عليه بكونه يعبر عن تاريخنا لافتاً إلى أنه كان ينتظر بفارغ الصبر أن تشهد مدينة حلب إنجاز عمليات ترميم الجامع الأموي.

وأشارت مديرة سياحة حلب المهندسة نايلة شحود إلى أن الفقيد قاسمو كان يعتبر قدوة في المجال الهندسي لما يحمله من فكر متطور ومبدع برؤية هندسية تهتم بأدق التفاصيل لحل كل المشكلات التي قد تعترض طريق التطوير إضافة إلى هاجسه بالحفاظ على مدينة حلب القديمة واهتمامه بالرؤية البصرية لها والنسيج العمراني التي تتكون منه فضلاً عن اهتمامه بالتوثيق وإعادة المباني والواجهة العمرانية لمدينة حلب القديمة كما كانت سابقاً مع مراعاة الرؤية الجمالية والرؤية التراثية.

وأشارت الكاتبة الأديبة منى تاجو إلى حدة ذكاء الفقيد العالية وكم المعلومات التي كان يمتلكها ولا سيما في مجال توثيق التراث اللامادي مبينة أن عمله في مجال التوثيق كان أكاديمياً ومتقناً لإيمانه بأهمية تراث مدينة حلب وضرورة حمايته والحفاظ عليه رغم كل المعاناة التي مرت بها سورية أثناء الحرب الإرهابية التي حاولت طمس معالم الهوية الحضارية.

وتحدث الأديب والباحث محمد قجة عن أعمال الفقيد وإنجازاته والفترة التي كان فيها رئيساً لجمعية العاديات مشيراً إلى دوره المحوري في العمل الهندسي داخل سورية وخارجها وجهوده في جمعية العاديات ولا سيما عام 2006 في احتفالية حلب عاصمة للثقافة الإسلامية ومساهمته في إصدار الكتاب الذهبي لتوثيق الاحتفالية مضيفاً أنه كان العقل المخطط للندوات العلمية في الاحتفالية آنذاك.

زينب شحود

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