عازف العود القدير كنان أدناوي يحيي حفله بدار الأسد في دمشق

دمشق-سانا

أحيا عازف العود القدير كنان أدناوي أمسية موسيقية على خشبة مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون بحضور نخبة من الجمهور السوري المتذوق للموسيقا حيث قدم العديد من المعزوفات المتنوعة تارة وحده بعوده وتارة أخرى مع فرقته الموسيقية ليلقى صداها تصفيقاً حاراً عقب كل معزوفة.

واستهل أدناوي أمسيته بمعزوفة (افتتاح تموز) وهي من تأليفه وتوزيعه تلاها (تانغو) للمؤلف الموسيقي محمد عبد الكربم وبعدها معزوفة (لونغا) المستمدة من التراث والتي أعاد توزيعها ثم مقطوعة ترك فيها عوده يرتجل عزفاً منفرداً ليعود مع فرقته بمعزوفات (مزاج) و(أمنيات يومية) و(أونتايم) و(أوغاريت) من تأليفه وتوزيعه أيضاً.

يذكر أن أدناوي عازف عود ومؤلف موسيقي أكاديمي خريج المعهد العالي للموسيقا بدمشق عام 2008 قدم الكثير من العروض المحلية بالإضافة لعدة مشاركات خارجية وحاصل على العديد من الجوائز كالمركز الأول في مسابقة العود الدولية بلبنان عام 2009 والمركز الثاني في مهرجان الموسيقا العربية في تونس عام 2010.

خضر سليمان

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