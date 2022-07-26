موسكو تحذر نظام كييف من مواصلة الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه

موسكو-سانا

حذرت وزارة الخارجية الروسية اليوم النظام الأوكراني من مواصلة الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية الأكبر في أوروبا خشية حدوث كوارث نووية.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان “نحذر نظام فلاديمير زيلينسكي من مواصلة الاستفزازات تجاه أكبر محطة نووية في أوروبا والتي قد تؤدي إلى كارثة نووية ستطال عواقبها ليس أوكرانيا فحسب” داعية المجتمع الدولي إلى اليقظة في هذا الشأن وإدانة تصرفات نظام كييف.

وأضافت الوزارة: إن الوضع حول محطة زابوروجيه النووية يثير قلقا متزايدا في الأيام الأخيرة حيث تؤجج السلطات الأوكرانية الوضع من خلال نشر المعلومات المضللة حول التأثير المزعوم لممثلي روسيا الموجودين في المحطة على ضمان سلامتها مؤكدة أن موسكو تتصرف بشكل مسؤول فيما يتعلق بالمواقع النووية الأوكرانية وتبذل كل ما في وسعها لضمان سلامتها.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى فشل زيارة بعثة دولية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه التي كانت مقررة أواخر حزيران الماضي بسبب الموقف غير البناء من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة التي رفضت دعم مبادرة الإمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بذرائع مفتعلة وهي الأمن غير الكافي المزعوم والتوقيت غير المناسب لهذه الزيارة موضحة أن فشل الزيارة يصب في مصلحة نظام كييف ورعاته الغربيين.

وأكدت الوزارة أن عدد استفزازات كييف المسلحة ضد محطة زابوروجيه ازداد بأضعاف حيث نفذت هجمات بطائرات مسيرة وأعمال تهدف إلى تخويف العاملين في المحطة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency