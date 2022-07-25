أحزاب سياسية في الكاميرون تدعو ماكرون للاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية

ياوندي-سانا

دعا تجمع أحزاب سياسية في الكاميرون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية قبل ساعات من زيارته الكاميرون حيث سيلتقي نظيره الكاميروني بول بيا.

ونقلت فرانس برس عن عضو الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية بيديمو كووه قوله في تصريح اليوم:”لدينا نزاع تاريخي مع فرنسا ..ليس وصول ماكرون هو الذي يثير المشكلة.. نحن نغتنم الفرصة لتوعية الكاميرونيين بالمشكلة مع فرنسا من خلال عرض جميع جرائم فرنسا على الطاولة وتسويتها بشكل نهائي إذا أردنا أن تكون لدينا علاقة سلمية”.

من جهته طالب فالانتان دونغمو وهو عضو آخر في الحركة الإفريقية الرئيس الفرنسي “بالاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية مثلما بدأت فرنسا تفعل في الجزائر”.

يشار إلى أنه بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى في العام 1918 عهدت عصبة الأمم بمعظم مستعمرة الكاميرون الألمانية إلى وصاية فرنسا بينما أعطي الجزء الغربي منها المتاخم لنيجيريا إلى بريطانيا.

وقبل استقلال الكاميرون عام 1960 قمعت السلطات الفرنسية بشكل دموي المقاومين من “اتحاد شعوب الكاميرون” وهو حزب قومي تأسس في نهاية الأربعينيات وشارك في الكفاح المسلح ضد الاستعمار وحلفائه الكاميرونيين وخصوصاً في أرض باميليكيه غرب الكاميرون حيث قتل الجيش الفرنسي عشرات آلاف المقاومين ومنهم القائد المؤيد للاستقلال روبين أوم نيوبي.

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