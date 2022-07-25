السيد نصر الله: لا يوجد أي هدف إسرائيلي في البر أو البحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه لا يوجد أي هدف إسرائيلي في البر أو البحر لا تطاله صواريخ المقاومة الدقيقة، والعدو يدرك أن قدرات المقاومة باتت تتجاوز المواجهة عند الحدود.

وقال السيد نصر الله في مقابلة مع قناة الميادين: لدينا مسيرات لا يمكن للعدو الإسرائيلي كشفها ومنها ما دخلت إلى فلسطين المحتلة وعادت عشرات المرات خلال السنوات الماضية دون أن يسقطها العدو، ولدينا قدرة بحرية دفاعية وهجومية كافية لتحقيق الردع المطلوب.

وأضاف السيد نصر الله: سنمنع العدو الإسرائيلي من استخراج النفط والغاز إذا لم يسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه وإذا ذهبت الأمور إلى حرب يجب أن يثق اللبنانيون أن لدى المقاومة من القوة والقدرة ما يجعل العدو الإسرائيلي يخضع لإرادة لبنان.

يتبع..