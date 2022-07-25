198 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 198 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية التي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.

ونقل موقع المسيرة نت اليمني عن مصدر عسكري قوله في بيان اليوم: “إن من بين الخروقات من ضمن الخروق استحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب وتنفيذ عملية تسلل في عصيفرة بتعز” مشيراً إلى أنه تم تسجيل عشرات الخروقات بالقصف المدفعي والأعيرة النارية على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية ومنازل المدنيين في أكثر من محافظة.

وكان المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز غراندبيرج أعلن مطلع نيسان الماضي عن اتفاق جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر حدوده لمدة شهرين مع السماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وتنظيم رحلات عبر مطار صنعاء الدولي إلا أن تحالف العدوان لم يلتزم ببنود هذا الاتفاق.

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