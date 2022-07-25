انطلاق مهرجان الكفر الثالث للشعر والزجل بالسويداء

السويداء-سانا

انطلقت مساء اليوم فعاليات مهرجان الكفر الثالث للشعر والزجل الذي تنظمه مديرية التراث اللامادي في وزارة الثقافة ومديرية ثقافة السويداء تخليداً لذكرى معركة الكفر ضد المستعمر الفرنسي.

وتضمن حفل الافتتاح الذي أقيم في صالة الجمعية الخيرية ببلدة الكفر عرض مادة فيلمية عن ملحمة معركة الكفر التي سطرها الآباء والأجداد في الـ21 من تموز عام 1925 والتي تمثل باكورة انتصارات الثورة السورية الكبرى بقيادة المجاهد سلطان باشا الأطرش بعد أن تمكن الثوار فيها من هزيمة قوات الاحتلال الفرنسي بقيادة نورمان بوقت قصير جداً وتكبيدها أفدح الخسائر.

وقدم شاعرا النبط عدنان علم الدين وسند ركاب فقرة بعنوان شعر الزجل في عيون الشعراء الشعبيين تضمنت قصائد عن ميزة وجمالية كل من الشعر النبطي والزجلي مع استحضار في إحداها لملحمة معركة الشرف والكرامة في قرى ريف السويداء الشرقي في مواجه إرهابيي تنظيم (داعش) في الـ 25 تموز عام 2018 التي تصادف ذكراها اليوم.

وكرم خلال الحفل شاعر الزجل نسيب فرحات مؤسس أول وأقدم جوقة في السويداء “جوقة الجبل” عام 1989 والتي تعد الثانية في سورية بعد جوقة بردى إضافة إلى تكريم الشعراء المشاركين بالفعاليات.

وأحيا شعراء الزجل القادمين من ريف دمشق جمال زغيب وحسين شحاذة وشادي شعبان وعلي عطايا حفلاً فنياً زجلياً تناولوا خلاله بطولات الأجداد في مقارعة المعتدين إضافة لموضوعات وطنية وغزلية واجتماعية.

وفي كلمة له ممثلاً وزيرة الثقافة لفت الدكتور ثائر زين الدين إلى أهمية المهرجان الذي أطلقته الوزارة منذ ثلاث سنوات بمقترح من مديرية ثقافة السويداء تخليداً لمعركة الكفر ومآثرها تكريماً للقيم الوطنية والبطولة والذود عن الوطن لافتاً إلى أهمية استلهام المثل من إرث الآباء والأجداد النضالي وقيمهم ومبادئهم فيما يتعرض له الوطن.

مديرة الثقافة في السويداء ليلى أبو فخر لفتت إلى أن المهرجان يأتي في إطار المسؤوليات التي تضطلع بها وزارة الثقافة ومديرية ثقافة السويداء في تخليد مآثر الأمة والأدب والفن والاهتمام بالتراث للتأكيد إن الإرث البطولي في تاريخنا النضالي يشكل حافزاً مهماً لشعرائنا وملهماً عظيماً لنتاج فكري أدبي يغني الحركة الثقافية.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار الشاعران جمال زغيب وشادي شعبان إلى أهمية المهرجان في إحياء تراث سوري عريق يستطيع مخاطبة الماضي والحاضر والمستقبل ويستحضر تاريخ وأمجاد الوطن وبطولات أبنائه وقيمهم ويحاكي مختلف شؤون الناس بأسلوب يدخل القلوب.

حضر افتتاح المهرجان الذي تتواصل فعالياته خلال اليومين القادمين في قصر الثقافة بالسويداء حشد من فعاليات رسمية وثقافية وأهلية.

غسان خيو

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