SCS-NET

اليابان تعلن حالة التأهب القصوى إثر ثوران بركان ساكوراجيما

2022-07-25

طوكيو-سانا

أعلنت اليابان اليوم رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى بعد ثوران بركان ساكوراجيما في مقاطعة كاجوشيما جنوب غرب البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن مسؤولي الأرصاد في مقاطعة كاجوشيما أعلنوا رفع حالة التأهب إلى المستوى الخامس الذي يتطلب إجلاء المواطنين من المنطقة مؤكدين أن البركان أصبح نشطاً جداً.

وأوضح المسؤولون أن المنطقة المتضررة تشهد تساقط صخور بركانية كبيرة تصل إلى مسافة 2.5 كيلومتر بعد انفجارات هائلة وقعت مساء أمس إضافة إلى انفجار آخر هائل وقع اليوم بلغ ارتفاع دخانه 2200 متر.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إجلاء 5 آلاف شخص جراء ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية

مدريد-سانا أجلت سلطات جزيرة بالما الإسبانية وهي جزء من أرخبيل الكناري في المحيط الأطلسي خمسة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved