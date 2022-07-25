اليابان تعلن حالة التأهب القصوى إثر ثوران بركان ساكوراجيما

طوكيو-سانا

أعلنت اليابان اليوم رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى بعد ثوران بركان ساكوراجيما في مقاطعة كاجوشيما جنوب غرب البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن مسؤولي الأرصاد في مقاطعة كاجوشيما أعلنوا رفع حالة التأهب إلى المستوى الخامس الذي يتطلب إجلاء المواطنين من المنطقة مؤكدين أن البركان أصبح نشطاً جداً.

وأوضح المسؤولون أن المنطقة المتضررة تشهد تساقط صخور بركانية كبيرة تصل إلى مسافة 2.5 كيلومتر بعد انفجارات هائلة وقعت مساء أمس إضافة إلى انفجار آخر هائل وقع اليوم بلغ ارتفاع دخانه 2200 متر.

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