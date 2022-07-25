طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية مغبرة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع بشكل طفيف في المناطق الشمالية والشرقية والبادية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً صيفيا حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…