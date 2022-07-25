اعتقال 17 إرهابياً في عمليات منفصلة بأندونيسيا

جاكرتا-سانا

أعلنت الشرطة الأندونيسية اليوم اعتقال 17 إرهابياً خلال عمليات منفصلة في ثلاث مقاطعات.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم قيادة الشرطة أحمد رمضان قوله: إن ” فريق مكافحة الإرهاب في الشرطة الوطنية دينسوس 88 تمكن من اعتقال 13 إرهابياً بمقاطعة اتشيه وثلاثة آخرين شمال سومطرة بينما اعتقلت إرهابياً آخر في رياو” دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل عن عمليات الاعتقال.

وأضاف المتحدث: إن “13 من المعتقلين مرتبطون بمجموعة إرهابية تطلق على نفسها اسم الجماعة الإسلامية وبعضهم كانوا مسؤولين عن التدريب على الأسلحة بينما كان البعض الآخر مسؤولين عن تمويل التنظيم الإرهابي وارتبط إرهابيون آخرون بتنظيم آخر نفذ هجمات إرهابية انتحارية”.

وحركة الجماعة الإسلامية على صلة بتنظيم (القاعدة) الإرهابي وكانت وراء تفجيرات جزيرة بالي الأندونيسية عام 2002 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مئتي شخص.

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