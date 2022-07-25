حريق (أوك فاير) يدمر مساحات واسعة من غابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية

واشنطن-سانا

دمر حريق (أوك فاير) الذي لا يزال مستعراً في غابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ يوم الجمعة الماضي 6800 هكتار بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول إدارة الإطفاء في الولاية جون هيغي قوله في بيان اليوم: إن “حريق (أوك فاير) انتشر سريعاً واتسعت رقعته متسببا بتدمير 6800 هكتار من الغابات وأدى إلى إجلاء السكان في مقاطعة ماريبوسا قرب محمية يوسيميت ودمر 10 منازل وألحق أضراراً بخمسة أخرى ولا يزال يهدد الآلاف” مشيراً إلى أن أكثر من 2500 من عناصر الإطفاء يسعون لإخماد الحريق.

يشار إلى أن الغرب الأمريكي شهد في السنوات الأخيرة حرائق غابات ذات حجم وشدة استثنائيين مع إطالة ملحوظة لموسم الحرائق وهي ظاهرة ينسبها العلماء إلى تغير المناخ.

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