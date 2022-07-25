خارجية الصين: السلام والاستقرار شرطان أساسيان للتنمية

بكين-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي شرطان أساسيان مهمان لتحقيق التنمية الإقليمية.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله خلال كلمة بمناسبة الذكرى العشرين لتوقيع إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي: إن الدول الإقليمية هي الأطراف الحقيقية المسؤولة عن التعامل بشكل مناسب مع قضية بحر الصين الجنوبي ويجب على جميع الأطراف الاستمرار في الحفاظ على تحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف وانغ: ينبغي على جميع الأطراف دعم الجهود التي تفضي إلى التسوية السلمية للنزاعات وإدارتها بكل حزم ومعارضة أي أقوال وأفعال تخلق حالة من التوتر وتثير المواجهة في المنطقة.

وأوضح وانغ أن إعلان سلوك الأطراف أول وثيقة سياسية توقعها الصين ودول آسيان بشأن قضية بحر الصين الجنوبي إذ إنه يحدد المبادئ الأساسية والأعراف المشتركة لجميع الأطراف للتعامل مع تلك القضية.

ودعا وزير الخارجية الصيني إلى تحسين آليات الحوار الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بالبحار مشدداً على أن بلاده ستواصل التمسك بمبدأ الصداقة والمنفعة المتبادلة والدفاع عن السلام البحري والتنمية البحرية.

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