هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب الإكوادور

كيتو-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات على مقياس ريختر مدينة سان جابرييل في الإكوادور اليوم دون ورود تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

ونقلت وكالة رويترز عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي قولها: ” تم رصد هزة على عمق عشرة كيلو مترات وعلى بعد خمسة كيلو مترات جنوب غرب مدينة سان جابرييل”.

بدوره استبعد مركز التحذير من أمواج المد العاتية في المحيط الهادي احتمال حدوث موجات تسونامي في المحيط.

وكانت هزة بقوة 5.8 درجات ضربت غرب الإكوادور في الـ 15 من تموز الجاري كما ضرب زلزال مدمر بلغت شدته 7.8 درجات قبالة الساحل الشمالي الغربي للبلاد عام 2016 وتسبب بمقتل 233 شخصاً وإصابة أكثر من 600 آخرين بجروح.

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