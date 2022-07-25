لافروف: سياسة دول الاتحاد الأوروبي بأكملها خاضعة لإملاءات واشنطن

برازفيل-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن سياسة دول الاتحاد الأوروبي بأكملها خاضعة لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الوضع حول أوكرانيا ما يلحق أضراراً جسيمة بمختلف القطاعات ولا سيما الاقتصادية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو: تم بحث طرق تجاوز الفوضى التي خلقها الغرب بشكل مصطنع في الاقتصاد العالمي وسبل وجود طرق محددة لتجنب العقبات المصطنعة في العلاقات بين روسيا والكونغو كي لا تعتمد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على الفوضى التي ينظمها الغرب في الاقتصاد العالمي مشيراً إلى أنه مع مرور كل يوم تخضع فيه أوروبا بأكملها لإملاءات الولايات المتحدة فإن ذلك قطعا سيلحق أضراراً جسيمة بها بدءاً من القطاع الاقتصادي الخاص وصولاً إلى المجال الاجتماعي.

وفرضت الدول الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس وساهمت هذه القيود في ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية في الدول الأوروبية والعالم.

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