الخارجية الفلسطينية: تسوية القضية الفلسطينية تكمن بإنهاء الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية تأكيدها أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ونيل الفلسطينيين حقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة هما الطريق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية.

وأدانت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر بما في ذلك إجراءات وتدابير الاحتلال المتواصلة لسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع مخططات الاستيطان.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتنفيذ التزاماته للوصول إلى تسوية عادلة وفق قرارات الشرعية الدولية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

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