منتخب سورية للكرة الطائرة يخسر أمام نظيره الفلسطيني في بطولة غرب آسيا للشباب

الرياض-سانا

خسر منتخب سورية للكرة الطائرة أمام نظيره الفلسطيني بثلاثة أشواط لشوطين في رابع مبارياته في بطولة غرب آسيا للشباب المقامة حالياً في مدينة القطيف السعودية.

وتقدم منتخبنا بالشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-20 و25-13 ليعود المنتخب الفلسطيني من بوابة الشوطين الثالث والرابع بواقع 25-21 و25-18 ليحتكم المنتخبان إلى شوط خامس وحاسم حيث انتهى لمصلحة المنتخب الفلسطيني بـ15-13.

وكان منتخبنا خسر في مباراته الأولى أمام المنتخب السعودي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء وفاز في الثانية على منتخب قطر بثلاثة أشواط مقابل شوطين وخسر في الثالثة أمام المنتخب الكويتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

محمد الخاطر

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