الصين تحذر الولايات المتحدة من عواقب زيارة بيلوسي لتايوان

بكين-سانا

جددت الصين تحذيرها من احتمال قيام رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة إلى تايوان مشددة على اتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادة الصين ووحدة أراضيها.

ونقلت كالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله في مؤتمر صحفي “أوضحنا مراراً للجانب الأمريكي معارضتنا الشديدة والقوية لزيارة بيلوسي المحتملة لتايوان”.

وأعرب ليجيان عن “استعداد بلاده التام لأي احتمال” داعياً الولايات المتحدة إلى “تحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب خطيرة يمكن أن تنجم عن ذلك”.

وشدد على أنه “في حال أصرت الولايات المتحدة على المضي قدماً في الزيارة المحتملة إلى تايوان فإن الصين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية سيادتها”.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد في وقت سابق أنه إذا زارت بيلوسي تايوان عن عمد فإن ذلك سيكون استفزازاً وتدخلاً صارخاً في شؤون الصين الداخلية وهذا سيرسل إشارة سياسية خطيرة للغاية إلى العالم الخارجي.

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