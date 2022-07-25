انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للإسمنت في دمشق غداً

دمشق-سانا

تنطلق يوم غد فعاليات المؤتمر الرابع للإسمنت 2022 الذي تنظمه مجموعة “سيم تك” بالتعاون مع وزارة الصناعة في فندق الشام بدمشق.

وأوضح مدير عام مجموعة سيم تك جبرائيل الأشهب في تصريح لمراسل سانا أن المؤتمر يمثل بوابة إلى واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية التي تملك مستقبلاً واعداً وفرصاً كبيرة للأفراد والشركات من مختلف الجنسيات.

وأشار الاشهب إلى أن مصنعي مادة الإسمنت الرمادي والأبيض في سورية وعدد من دول المنطقة كالعراق والأردن وسلطنة عمان وغيرها يجتمعون في المؤتمر مع عدد من الشركات الصناعية والتجارية والخدمية العاملة في المجال نفسه.

وتتضمن فعاليات المؤتمر الذي يستمر يومين أوراق عمل وعروضاً تتعلق بآلية صناعة الإسمنت واستخلاص مكوناته وإدارة وتطوير الاستثمار المقلعي وضبط الجودة وغيرها من الدراسات والمعلومات التي يقدمها أساتذة وجيولوجيون مختصون في هذا القطاع.

لؤي حسامو

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