لقاء الرئيس الأسد مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة

الإثنين / 25 / 07 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
باستريكين: اشراك سورية في تشكيل هيئة دولية للعدالة
2022-07-25
الفنانة السورية سارة شمة تشارك بمعرض الصيف للأكاديمية الملكية للفنون في لندن
2022-07-25
الخارجية الإيرانية: كيان الاحتلال قائم منذ تأسيسه على القتل والاعتداءات
2022-07-25
بمناسبة انتهاء مهامه… المهندس عرنوس يلتقي السفير الصيني بدمشق والحديث يدور حول العلاقات الثنائية
2022-07-24
لافروف: ضرورة حل الأزمة في سورية وحفظ سيادتها ووحدة أراضيها
2022-07-24
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة يطالب الاحتلال بوقف سرقة موارد فلسطين والجولان
2022-07-23
مجلس النواب اليمني يدين العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق
2022-07-23
محليات
طاجيكستان تتسلم 146 شخصاً من عائلات تنظيم (داعش) الإرهابي المحتجزين في مخيم الهول
2022-07-25
إعادة محطة كهرباء تل تمر إلى الخدمة بعد صيانتها من أضرار العدوان التركي
2022-07-25
استبدال وصيانة شبكات الصرف الصحي في دير الزور
2022-07-25
المقداد: العلاقات السورية الجزائرية متجذرة وهمنا الأساسي تعزيز التضامن العربي بمواجهة التحديات… لعمامرة: غياب سورية عن الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك
2022-07-25
الإسكان تعلن جداول تخصيص الذين تقدموا لشراء مقاسم بدلاً من عقاراتهم المستملكة بمنطقة الديماس
2022-07-25
مشروعات خدمية في ريف إدلب الجنوبي بقيمة ثلاثة مليارات ليرة
2022-07-25
الشركة العامة للصرف الصحي بدرعا تنتهي من تنفيذ وصلات فرعية في مدينة الحارة
2022-07-25
رياضة
تأهل الاتحاد أهلي حلب إلى التجمع النهائي من دوري الناشئين بكرة القدم
2022-07-25
بمشاركة 12 نادياً سحب قرعة الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-07-25
مقتل مصارع روسي بعد سقوطه في أحد جبال قباردينو بلقاريا
2022-07-25
جبلة وتشرين يتأهلان إلى نهائي دورة تشرين الكروية
2022-07-24
بعد تسع سنوات.. نابولي يعلن رحيل هدافه التاريخي
2022-07-24
الإيطالي ستانو يحرز ذهبية سباق المشي 35 كيلومتراً في مونديال يوجين
2022-07-24
منتخب سورية لكرة الطائرة يخسر أمام نظيره الكويتي في بطولة غرب آسيا للشباب
2022-07-24
اقتصاد
غازبروم: إمدادات الغاز الروسي إلى الصين تبلغ مستويات تاريخية
2022-07-25
ألمانيا على أعتاب الركود مع تراجع ثقة الشركات الألمانية
2022-07-25
فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة بفرع إدلب
2022-07-25
تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
2022-07-25
وزارة الخزانة الأمريكية: تباطؤ نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة
2022-07-24
توريد أكثر من 14 ألف طن من الشوندر إلى شركة سكر تل سلحب
2022-07-24
الأعلاف: افتتاح دورة علفية جديدة للدواجن
2022-07-24
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الرئيس الأسد للعمامرة: ما يهم سورية هو صيغة ومحتوى ونتاج العمل العربي المشترك لأن سورية حريصة على المضمون أكثر من الشكل
إعادة محطة كهرباء تل تمر إلى الخدمة بعد صيانتها من أضرار العدوان التركي
المقداد: العلاقات السورية الجزائرية متجذرة وهمنا الأساسي تعزيز التضامن العربي بمواجهة التحديات… لعمامرة: غياب سورية عن الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك
تأجيل امتحانات كليات فرع جامعة دمشق بالسويداء اليوم
وزير الشؤون الخارجية الجزائري يبدأ زيارة عمل رسمية إلى سورية
أمام الرئيس الأسد.. محافظا الحسكة وحماة الجديدان يؤديان اليمين القانونية
استشهاد مدني وإصابة 12 آخرين باعتداء الإرهابيين بطائرة مسيرة مفخخة على احتفال ديني في ريف حماة
لقاء الرئيس الأسد مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
2022-07-25
لقاء الرئيس الأسد مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
2022-07-25
sami
سابق
الرئيس الأسد للعمامرة: ما يهم سورية هو صيغة ومحتوى ونتاج العمل العربي المشترك لأن سورية حريصة على المضمون أكثر من الشكل
التالي
انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للإسمنت في دمشق غداً
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved