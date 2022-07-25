بيسكوف: قصف هدف عسكري في ميناء أوديسا لن يؤثر على عملية شحن الحبوب

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن استهداف القوات الروسية مواقع في ميناء أوديسا كان محصوراً بأهداف عسكرية ولن يؤثر على عملية شحن الحبوب بأي شكل من الأشكال.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن بيسكوف قوله في تصريح صحفي اليوم “إن الضربة العسكرية على الميناء مرتبطة حصرياً بالبنية التحتية العسكرية ولا يتعلق بالبنية التحتية المستخدمة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتصدير الحبوب لذلك لن تؤثر على بدء عملية شحن الحبوب”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس عن تدمير سفينة حربية أوكرانية ومخزن صواريخ أمريكية مضادة للسفن من طراز “هاربون” في ميناء أوديسا بضربة صاروخية عالية الدقة.

إلى ذلك قال بيسكوف إن روسيا بذلت جهوداً كبيرة للتوصل في اسطنبول إلى اتفاقية المواد الغذائية داعياً الأمم المتحدة إلى العمل الآن على إزالة القيود غير المباشرة المفروضة على الحبوب والأسمدة الروسية.

وفي سياق آخر أكد بيسكوف أن روسيا لا تعمد إلى تسييس مسألة إمدادات الغاز إلى أوروبا مشيراً إلى أن الأوروبيين يعانون من العقوبات التي فرضوها بأنفسهم مشدداً على أن تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز بأن “روسيا ليست مورداً موثوقاً للغاز” تتناقض تماماً مع الواقع ومع تاريخ الإمدادات.

وأوضح بيسكوف أنه حتى في أصعب اللحظات استمر الجانب الروسي في الوفاء بالتزاماته مضيفاً: إن “القيود غير القانونية التي فرضها الأوروبيون بأنفسهم وعلى وجه الخصوص ألمانيا وراء تراجع إمدادات الغاز الروسي إليهم”.

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