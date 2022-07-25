استبدال وصيانة شبكات الصرف الصحي في دير الزور

دير الزور-سانا

بدأ مجلس مدينة دير الزور تنفيذ مشروع استبدال الأجزاء المتضررة من شبكة الصرف الصحي في حي طب هرابش بالمدينة.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس رائد منديل في تصريح لمراسل سانا أنه نتيجة شكاوى الأهالي حول وجود أعطال في شبكة الصرف الصحي في حي طب هرابش وبعد إجراء الكشف الفني لعدد من الشوارع في الحي تبين ضرورة استبدال عدد منها حيث تمت المباشرة بالتعاقد مع فرع المؤسسة العامة للإنشاءات العسكرية باستبدال خطوط الصرف الصحي في عدد من شوارع الحي بقيمة عقدية 88 مليون ليرة سورية.

بدوره أشار مدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة المهندس سميح الخليل إلى أن الأعمال تتضمن تغيير شبكة الصرف الصحي القديمة بشبكة قساطل بيتونية بقطر 40 سم لمسافة تصل إلى نحو 400 متر إضافة إلى غرف تفتيش إسمنتية ونقاط تصريف مطرية وإعادة ترميم القميص الإسفلتي.

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