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إعادة محطة كهرباء تل تمر إلى الخدمة بعد صيانتها من أضرار العدوان التركي

2022-07-25

الحسكة-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء الحسكة محطة كهرباء تل تمر إلى الخدمة بعد الانتهاء من صيانة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية المغذية لها نتيجة العدوان التركي الذي استهدف المنطقة منذ يومين.

وبين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات الفنية تمكنت من إصلاح الأضرار التي لحقت بخط الـ (66 ك  ف) في ريف تل تمر المغذي لمحطة تحويل كهرباء تل تمر (66-20) الذي خرج من الخدمة نتيجة استهدافه بالقذائف من قبل المحتل التركي وتم إعادة المحطة المذكورة للخدمة وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين.

وخرجت المحطة من الخدمة امس الاول بعد تعرض خطوط التوتر الكهربائي المغذية للمحطة للأضرار جراء اعتداء الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بالمدفعية على قرى الريف الشمالي لناحية تل تمر شمال غرب الحسكة.

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