فتح باب الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة بفرع إدلب

إدلب-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بمحافظة إدلب عن استقبال طلبات المزارعين الراغبين بالاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة مرتبة ايليت للعروتين الربيعية والصيفية للموسم الزراعي المقبل.

وأوضح مدير الفرع المهندس عبد العزيز بكداش في تصريح لمراسل سانا أنه يحق للفلاح الاكتتاب على ثلاث رغبات من أنواع البذار التي سيتم استيرادها والتي تبلغ نحو 190 صنفا مبيناً أن الاكتتاب مستمر حتى الرابع من شهر آب المقبل وذلك في مقر فرع المؤسسة المؤقت بحماة.

وأشار بكداش إلى أنه يتوجب على المكتتبين دفع سلفة مالية أولية قدرها مليون ونصف المليون ليرة للطن الواحد لافتاً إلى أن الاكتتاب يتم وفقاً للترخيص الزراعي على أن يتم تأمينه لاحقاً حين صدوره أصولاً.

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