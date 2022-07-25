الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً في قرية بيرين جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضح مسؤول لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة واد الأعور في القرية بعدد من الجرافات وهدمت منزلاً وشردت قاطنيه كما هدمت بئراً في المنطقة.

وأشار العمور إلى أن قوات الاحتلال تهدف من خلال هذه الاعتداءات إلى تهجير الفلسطينيين من القرية وتوسيع مستوطنة مقامة على أراضيها داعياً المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل لوقف هذه الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الشرسة.

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