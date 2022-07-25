بمشاركة 12 دولة عربية.. المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يجتمع في دمشق غداً

دمشق-سانا

يعقد المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب اجتماعه صباح غد تحت عنوان “أدباء من أجل العروبة” بمشاركة وفود من 12 دولة عربية وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الذي يستمر ليومين.

وبين رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني في تصريح لـ سانا أن الوفود المشاركة تضم باحثين وشعراء يمثلون اتحادات وروابط وجمعيات أدبية عربية سيقدمون نتاجاتهم الفكرية والإبداعية التي تتضمن قراءات في الثقافة العربية ومنطلقاتها إضافة إلى مهرجان شعري.

وأشار الحوراني إلى إهمية انعقاد هذا الاجتماع الذي يستضيف نخبة من الشعراء والأدباء العرب لافتاً إلى أنه يأتي في سياق الحرص على تطوير العلاقات الثقافية والإبداعية والأدبية مع مختلف الدول العربية وتأكيده على دور تمنع الأدباء والمبدعين في تحصين ثقافتهم وحماية بلدانهم من المؤامرات التي تتعرض لها.

محمد خالد الخضر

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