لجنة التحقيق الروسية: أكثر من 220 شخصاً بينهم شخصيات من القيادة العسكرية الأوكرانية متورطون في قصف دونباس

موسكو-سانا

كشفت لجنة التحقيق الروسية أن المحققين الروس تعرفوا على أكثر من 220 شخصاً بما في ذلك شخصيات من القيادة العسكرية العليا الأوكرانية متورطين في قصف دونباس وجرائم ضد السلام والأمن بحق البشرية.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس لجنة التحقيق ألكسندر باستريكين قوله لصحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية اليومية: إنه “في سياق التحقيق الأولي تم التعرف على أكثر من 220 شخصاً متورطين في جرائم ضد السلام والأمن بحق البشرية ويشمل هذا الرقم ممثلين عن القيادة العسكرية الأوكرانية العليا وكذلك قادة المفارز العسكرية الذين قصفوا المدنيين”.

وبين باستريكين أنه تم توجيه تهم بحق 92 قائداً ومرؤوسيهم ووضع 96 شخصاً على قائمة المطلوبين بينهم 51 من قادة الجيش الأوكراني وكذلك تم رفع نحو 1300 قضية جنائية فيما يتعلق بأكثر من 400 شخص.

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