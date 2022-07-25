تنصيب دروبادي مورمو رئيسة للهند

نيودلهي-سانا

أدت دروبادي مورمو اليوم اليمين الدستورية كرئيسة جديدة للهند.

وكان البرلمان الهندي انتخب الأسبوع الماضي مورمو مرشحة الحزب القومي الهندي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيسة للبلاد بحصولها على تأييد 64 بالمئة من النواب ومن أعضاء مجالس الولايات الهندية.

وقالت مورمو البالغة 64 عاماً بعدما أقسمت اليمين الدستورية: “بدأت مسيرتي في بلدة قبلية صغيرة في المحيط الذي ترعرعت فيه كان الحصول على تعليم أساسي بسيط بمثابة حلم لكن رغم وجود عقبات كثيرة ثابرت وأصبحت أول شابة في بلدتي تدخل الجامعة” مشيرة إلى أن وصولها إلى رئاسة البلاد ينبغي أن يشكل مصدر أمل لكل من أهمله النمو الاقتصادي الهندي.

ومورمو هي ثاني امرأة تتولى رئاسة البلاد بعد براتيبا باتيل التي شغلت هذا المنصب مدة خمس سنوات اعتباراً من 2007.

ودور رئيس الهند بروتوكولي عموماً إذ يمارس رئيس الوزراء وحكومته السلطات التنفيذية لكن يمكن للرئيس أن يعيد مشاريع قوانين برلمانية للمراجعة والمساهمة أيضاً في عملية تشكيل الحكومات.

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