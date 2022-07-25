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الأمن الروسي يحبط عملية للاستخبارات الأوكرانية

2022-07-25

موسكو-سانا

أحبط الامن الروسي عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية كانت تهدف لتجنيد طيارين روس واختطاف مقاتلات.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان اليوم وفقاً لموقع روسيا اليوم أن الاستخبارات الأوكرانية كانت تعمل بالتنسيق مع استخبارات بلدان حلف شمال الأطلسي وقدمت الاستخبارات البريطانية الدعم الرئيسي في هذه العملية.

ووفقاً للبيان فقد عملت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحت إشراف السلطات في كييف وحاولت تجنيد وإغراء طيارين عسكريين روس مقابل مكافأة مالية كبيرة وضمانات للحصول على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن هذه العملية الاستخباراتية تهدف إلى إقناع الطيارين الروس بالإقلاع والهبوط في المطارات التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية كما كانت تنظر في إمكانية اختطاف مقاتلات من نوع سو24 وسو34 أو تو22إم3.

وأشار البيان إلى أنه خلال العملية الاستخباراتية الروسية المضادة تم الحصول على معلومات ساعدت القوات الروسية في استهداف عدد من المنشآت العسكرية الأوكرانية كما تم تحديد موظفي الاستخبارات الأوكرانية المشاركين في العملية والمتواطئين معهم.

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