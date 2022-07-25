درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والجو مغبر في بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ويكون الجو مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الساحلية والجنوبية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف في المناطق الشمالية والشرقية والبادية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو صيفياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 37 /21 37 /21 38 /22 القنيطرة 32 /17 32 /17 32 /18 درعا 36 /22 36 /22 37 /23 السويداء 32 /19 32 /19 33 /20 حمص 34 /22 34 /22 35 / 22 حماة 37 /22 37 /23 38 /23 الحسكة 41 /28 41 /28 43 /29 اللاذقية 32 /27 32 /26 32 /26 طرطوس 32 /24 32 /24 32 /24 حلب 37 / 23 38 /24 39 /25 ادلب 36 /22 36 /22 37 /23 دير الزور 40 /27 42 /27 42 /28 الرقة 39 /22 41 /28 41/ 28.

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