تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب هبط 0.2 بالمئة إلى 1722.84 دولاراً للأوقية بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1718.70 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 18.48 دولاراً للأونصة وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 868.62 دولاراً كما تراجع البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1999.94 دولاراً.

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