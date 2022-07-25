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مقتل اثنين من القوات العراقية في هجوم إرهابي وسط البلاد

أرشيف

2022-07-25

بغداد-سانا

قتل اثنان من القوات العراقية وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم إرهابي في سامراء وسط البلاد.

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني عراقي قوله اليوم إن اثنين من عناصر لواء سرايا السلام التابعة لقيادة عمليات سامراء استشهدا وأصيب ثلاثة آخرون خلال صد هجوم إرهابي ضمن قاطع عمليات سامراء.

وأشار المصدر إلى أن عناصر اللواء المذكور تمكنوا من قتل إرهابيين اثنين خلال التصدي للهجوم.

وأصيب جندي عراقي أمس الأول بهجوم إرهابي نفذه عناصر من تنظيم (داعش) شمال العاصمة بغداد.

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