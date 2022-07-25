إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال جنوب جنين

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين وأطلقت وابلاً من الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق مشيرة إلى أن قوات الاحتلال قامت أيضا بنصب حواجز عسكرية على مداخل قرية عنزة وبلدة عرابة فيما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات بير الباشا ويعبد ومركه والزاويا.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس ثلاثة فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

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