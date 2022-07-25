جبلة وتشرين يتأهلان إلى نهائي دورة تشرين الكروية

اللاذقية-سانا

تأهل فريقا جبلة وتشرين للمباراة النهائية من دورة تشرين الكروية التي ستقام بعد غد عند الساعة الثامنة مساء على أرض ملعب الباسل في اللاذقية.

وتأهل جبلة بعد فوزه اليوم على الجهاد بخمسة أهداف لهدف في الدور نصف النهائي على ملعب الباسل.

وسجل لجبلة عبد الإله الحفيان بالدقيقة 11 وشعيب العلي بالدقيقة 47 ومحمود البحر بالدقائق 58 من ركلة جزاء و79 و81 وللجهاد كاوا عيسى في الدقيقة 32.

وتأهل تشرين بعد فوزه على حطين بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد حمدكو وأحمد الدالي وخالد مبيض بالدقائق 47 و62 و68.

يشار إلى أن تشرين هو حامل لقب دورة تشرين الكروية العام الماضي وبطل الدوري الممتاز لثلاثة مواسم متتالية وجبلة هو حامل لقب كأس الجمهورية الموسم الماضي.

جبلة والجهاد

تشرين وحطين