حرائق تدمر مساحات واسعة من غابات لندن

لندن-سانا

دمرت أربعة حرائق اندلعت في محيط العاصمة البريطانية لندن عشرات الهكتارات من الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إدارة الإطفاء في لندن قولها في حسابها على موقع تويتر اليوم: “إن أربعة حرائق نشبت في مناطق انفيلد وهايز وسوري وتمزميد بسبب درجات الحرارة المرتفعة والرياح ما أسفر عن تدمير عشرات الهكتارات من الغابات والأحراش وإغلاق عدد من الطرق” مشيرة إلى أنه تم حشد مئات من عناصر الإطفاء وتزويدهم بالآليات اللازمة لإخماد الحرائق.

وتأتي هذه الحرائق بعد أيام على تسجيل المملكة المتحدة درجات حرارة قياسية بلغت 40.3 درجة مئوية في كونينغزبي.

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