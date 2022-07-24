سيناتور أمريكي سابق: واشنطن تقود نفسها إلى طريق مسدود عبر سياسة العقوبات ضد روسيا

واشنطن-سانا

أكد السيناتور السابق عن ولاية فرجينيا والضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي ريتشارد بلاك أن الولايات المتحدة تقود نفسها إلى طريق مسدود عبر سياسة العقوبات ضد روسيا واصفاً سياسة أمريكا والغرب بـ “غير العقلانية والمدمرة” لأنها تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية ضخمة في العالم.

ونقلت وكالة نوفستي عن بلاك قوله في حسابه على موقع تويتر “حان الوقت للتوقف عن اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بارتفاع أسعار الوقود لأن روسيا لم تفرض قيوداً على تصدير الفحم والنفط والغاز الطبيعي بل الكونغرس الأمريكي هو الذي فرضها لذلك دعونا نتوقف عن البحث عن المذنبين في مكان آخر لأنهم هنا معنا” في إشارة إلى المسؤولين الأمريكيين.

وأكد بلاك أن الإدارة الأمريكية من خلال سياساتها هذه ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة مشيراً إلى أن أوروبا تعمل على مبدأ مماثل.

وأضاف بلاك “إن الاتحاد الأوروبي الذي يتحدث عن انخفاض كبير في إمدادات الغاز عبر خط أنابيب السيل الشمالي1 لا يريد الاعتراف بأن هذا حدث بسبب عدم رغبة كندا في إعادة التوربينات في الوقت المناسب”.

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