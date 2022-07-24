إصابة جندي في إطلاق نار بمدينة أتلانتا الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب جندي أمريكي جراء حادث إطلاق نار في ضاحية بيتش ثري بمدينة أتلانتا الأمريكية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا قوله: “إن شخصاً مجهولاً أطلق النار ما أدى إلى إصابة جندي كان في حديقة منزله تم نقله على أثر ذلك إلى المشفى”.

ولم ترد معلومات عن حالة الضابط أو هويته وعلى الفور باشرت السلطات بتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وتثير حوادث إطلاق النار المتكررة في الولايات المتحدة جدلاً واسعاً ما بين مدافع عن حرية حمل السلاح الفردي ومعارض يطالب بالحد من ظاهرة انتشار الأسلحة وارتباطها بالارتفاع الخطير لجرائم القتل الجماعية وأعمال العنف في المجتمع الأمريكي.

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