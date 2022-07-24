إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في شيكاغو الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح من جراء إطلاق نار وقع في مدينة شيكاغو بولاية الينوي الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة قولها: “إن شخصاً كان يستقل سيارة أطلق النار على مجموعة من الأشخاص كانوا يقفون أمام كنيسة إثر مشاركتهم بجنازة في روزلاند جنوب شيكاغو ما أسفر عن إصابة ثلاثة شبان بجروح وتم نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج”.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل إضافية حول الحادثة ولم تجر أي اعتقالات حتى الآن بينما باشرت الشرطة تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادثة وملابساتها.

وكان شخص قتل أمس وأصيب خمسة آخرون من جراء إطلاق نار في مدينة سياتل الأمريكية.

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