مصرع خمسة مهاجرين وإنقاذ نحو 700 قبالة السواحل الإيطالية

روما-سانا

أعلن خفر السواحل الإيطالي اليوم انتشال جثث خمسة مهاجرين وإنقاذ نحو 700 آخرين قبالة الساحل الجنوبي للبلاد.

ونقلت رويترز عن خفر السواحل قوله في بيان: إنه نفذ بالتعاون مع سفينة تجارية وبمساندة الشرطة عمليات إنقاذ لمهاجرين قبالة ساحل كالابريا جنوب البلاد موضحاً أنه تم انتشال خمس جثث وإنقاذ 674 مهاجراً كان أغلبهم على متن قارب صيد.

وتأتي هذه العملية في وقت يتزايد فيه تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط في فترة يقل فيها هياج البحر.

وأظهرت بيانات من وزارة الداخلية الإيطالية أن أكثر من 34 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري ارتفاعاً من 25500 في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما رصدت سفينة أوشن فايكينغ اليوم قارباً مطاطياً يتكدس فيه مهاجرون في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية وأنقذت 87 شخصاً.

وأنقذت سفينة سي ووتش التابعة لمنظمة ألمانية ما يزيد على 400 مهاجر أمس من بينهم العديد من الأطفال وامرأتان لدى إبحار المجموعة في أربعة قوارب مكتظة.

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