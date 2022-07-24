تضرر مطارات عدة في العالم جراء تأخير وإلغاء العديد من الرحلات

نيويورك-سانا

عانت مطارات عدة في العالم من تأخير وإلغاء آلاف رحلات الطيران خلال الصيف الجاري ما تسبب باضطرابات في تلك المطارات رغم ارتفاع الطلب على السفر جواً بشكل كبير.

ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية عن موقع تتبع الرحلات (فلايت اوير) قوله إن عامل الطقس الحار زاد من أزمة التوظيف التي تعاني منها المطارات وشركات الطيران ولتكتمل معه عاصفة من التأخير وإلغاء رحلات الطيران هذا الصيف.

ووفقاً لبيانات الموقع تأخرت في مطار (تورونتو بيرسون الدولي) بكندا أكثر من نصف الرحلات المجدولة بين السادس والعشرين من أيار والتاسع عشر من تموز الماضيين.

ولا يتفرد مطار تورونتو بمعاناته من الاضطرابات حيث أدرجت 7 مطارات أوروبية على قائمة المطارات العشرة الأولى لجهة تأخير الرحلات خلال الصيف الجاري.

وحسب بيانات موقع (فلايت اوير) تشهد المطارات في مدن فرانكفورت وباريس وأمستردام ولندن أبرز حالات تأخير الرحلات.

وحل مطار في الولايات المتحدة ضمن قائمة المطارات العالمية العشرة الأولى من حيث تأخير الرحلات في الصيف وهو مطار (أورلاندو) الدولي في ولاية فلوريدا.

وهيمنت أوروبا على قائمة المطارات العالمية لجهة حالات التأخير وكانت المطارات العالمية العشرة الأولى من حيث تأخير الرحلات في الصيف مطار (تورونتو بيرسون) الدولي بكندا ومطار (فرانكفورت) الدولي بألمانيا ومطار باريس (شارل ديغول) الدولي بفرنسا ومطار (أمستردام شيفول) بهولندا ومطار (لندن غيتويك) ببريطانيا ومطار (هيثرو) ببريطانيا ومطار (ميونيخ) بألمانيا ومطار (أثينا الدولي) باليونان ومطار (سيدني كينغسفورد سميث) بأستراليا ومطار (أورلاندو) الدولي في الولايات المتحدة.

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