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تشكيل الكادر الإداري والتدريبي لفريقي شباب ورجال النواعير بكرة القدم

2022-07-24

حماة-سانا

أعلنت اللجنة المؤقتة لنادي النواعير عن تشكيل الكادر الإداري والتدريبي لفريقي شباب ورجال النادي بكرة القدم اللذين سيشاركان في بطولة الدوري للموسم المقبل.

وضم كادر فريق الرجال الذي سيشارك في دوري الدرجة الأولى كلاً من أسامة الشامي مشرفاً عاماً وأحمد حياري مدرباً ومهند عواج مساعداً للمدرب ونجيب جبرا مدرباً للحراس ومصعب قضيماتي إدارياً وعبد الرحمن قاسم آغا معالجاً فيزيائياً.

وتألف فريق الشباب الذي سينافس في بطولة الدوري الممتاز من حسام حمدون مشرفاً ومحمود أرحيم مدرباً ومفيد زغرات ومحمد سلامة مساعدين للمدرب وطموح علوش إدارياً ورضا القاسم مدرباً للحراس.

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