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الحكومة الفرنسية تكشف عن نقص الطاقة في البلاد

2022-07-24

باريس-سانا

أعلنت الحكومة الفرنسية مجموعة إجراءات للتخفيف من استهلاك الطاقة في إشارة واضحة إلى نقص مصادر الطاقة بعد العقوبات الأوروبية على صادرات الطاقة الروسية ولا سيما الغاز الطبيعي.

وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه ريوشانيه لصحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية: (في الأيام القريبة القادمة سأتخذ قرارين أولهما حول حظر استخدام الدعاية المضيئة بغض النظر عن حجم المدينة من الساعة الواحدة ليلاً حتى السادسة صباحاً باستثناء المطارات ومحطات القطارات فيما سيحظر القرار الثاني على المتاجر فتح أبوابها أثناء عمل نظام تكييف الهواء أو التدفئة).

وأشارت إلى أن مخالفي هذه القيود سيواجهون غرامة تصل إلى 750 يورو مقابل الأبواب المفتوحة و1500 يورو مقابل الدعاية المضيئة.

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