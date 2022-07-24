ثوران بركان على جزيرة كيوشو اليابانية ولا أنباء عن أضرار

طوكيو-سانا

ثار بركان ساكوراجيما على جزيرة كيوشو غرب اليابان اليوم وتساقطت أحجار بركانية على بعد 2.5 كيلومتر من البركان ولم ترد بعد تقارير عن وقوع أضرار جراء ثورانه.

ونقلت رويترز عن هيئة الأرصاد اليابانية قولها إن درجة التحذير من ثورة البركان ارتفعت إلى 5 درجات وهو أعلى مستوى من التحذير ونصحت السلطات بعض المناطق بالإخلاء.

يشار إلى أن بركان ساكوراجيما من أحد أكثر براكين اليابان نشاطاً ويثور بشكل متكرر وبمستويات متنوعة ففي 2019 نفث رماداً إلى ارتفاع 5.5 كيلومترات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency